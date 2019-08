Motorista morre carbonizado após despiste de camião no IC1 em Ourique

Um homem morreu esta quinta-feira de manhã após um despiste de camião seguido de capotamento, que provocou uma explosão, no IC1, junto a Panoias, no concelho de Ourique, distrito de Beja. O trânsito está cortado nos dois sentidos.A vítima mortal era o único ocupante do veículo pesado e ficou carbonizada. Segundo informações obtidas junto do Comando Geral da GNR, a viatura transportava bens alimentares.O alerta para o acidente foi dado às 08h41.No local estão 17 operacionais apoiados por oito viaturas, entre eles os Bombeiros de Ourique e Aljustrel.