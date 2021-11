Um homem, de 66 anos, foi encontrado na madrugada de domingo carbonizado após um incêndio que consumiu a casa onde residia em Valongo do Coa, Sabugal.O alerta chegou aos bombeiros às 19h40 de sábado, mas a vítima só foi localizada depois da 01h00. “Foi uma operação demorada devido à grande quantidade de escombros que foi necessário remover”, referiu António Morais, comandante dos Bombeiros do Sabugal, acrescentando que a estrutura interna em madeira facilitou a propagação do fogo.