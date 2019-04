Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem morre em acidente com trator agrícola em Oliveira do Hospital

As causas e as circunstâncias do acidente ainda são desconhecidas.

Por Lusa | 14:03

Um acidente com um trator agrícola no concelho de Oliveira do Hospital, distrito de Coimbra, causou este domingo um morto, disse à agência Lusa fonte da Guarda Nacional Republicana (GNR).



Segundo o Comando Geral da GNR, a vítima é um homem de 81 anos e o acidente aconteceu pelo meio-dia na localidade de Lagos da Beira, concelho de Oliveira do Hospital.



As causas e as circunstâncias do acidente, ainda desconhecidas, vão agora ser investigadas.