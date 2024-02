Homem morre em colisão na EN101 em Guimarães

Uma colisão entre um veículo pesado de mercadorias e um motociclo na estrada Nacional 101, em Mesão Frio, Guimarães, provocou a morte de um homem, com cerca de 60 anos, disse hoje fonte dos Bombeiros de Guimarães.

Em declarações à Lusa, fonte dos Bombeiros de Guimarães adiantou que o acidente rodoviário foi registado pelas 15h30 de sábado, na Estrada Nacional 101, na freguesia de Mesão Frio, no concelho de Guimarães, distrito de Braga, e que a colisão provocou a morte de um homem com cerca de 60 anos de idade, que foi declarada no local.

No local estiveram oito operacionais dos Bombeiros de Guimarães com duas viaturas, uma ambulância e uma viatura de desencarceramento.