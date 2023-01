Homem morre em despiste de carro em Melgaço

Um homem, com cerca de 30 anos, morreu esta madrugada de sexta-feira na sequência do despiste do carro em que seguia na EN202, na freguesia de São Paio, em Melgaço.



O alerta foi dado por volta da 01h00 e os Bombeiros de Melgaço, com o apoio dos Bombeiros de Monção e de uma ambulância de suporte imediato de vida de Melgaço, foram accionados para o local.

A vítima, que teve de ser desencarcerada, ainda foi transportada para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Monção mas acabou por não resistir à gravidade dos ferimentos.

A GNR esteve no local e tomou conta da ocorrência.