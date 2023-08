Um homem, com cerca de 50 anos, morreu, está segunda-feira de madrugada, na sequência de um despiste de carro na A4, em Vila Caíz, Amarante. O acidente ocorreu no sentido Porto-Amarante.

No local estiveram os Bombeiros Voluntários de Vila Meã, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação do Vale do Sousa e a Brigada de Trânsito do Maia.

O alerta foi dado às 01h39.