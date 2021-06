Um homem, de 35 anos, morreu esta segunda-feira de madrugada, depois de a moto que conduzia ter entrado em despiste e derrubado um poste em Queluz, Sintra. A vítima estava a tentar entrar no IC19 no momento do sinistro fatal.









O acidente ocorreu pelas 03h00, na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco. Nenhuma outra viatura teve interferência no caso, que levou à morte do motociclista. De imediato foram chamados ao local os Bombeiros de Queluz, bem como elementos da Esquadra de Trânsito da PSP de Sintra.

O trânsito esteve cortado no acesso de Queluz ao IC19, sentido Sintra-Lisboa, para retirada do cadáver.