Vítor Meireles Machado, de 34 anos, seguia de mota para o centro da Lixa, em Felgueiras, pelas 04h15 deste sábado, quando a viatura entrou em despiste, na Rua das Vitórias. O motociclista embateu com a cabeça num dos limitadores de passeio (esferas verdes) e sofreu ferimentos graves. Socorrido pelos Bombeiros da Lixa e pela equipa de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante, não resistiu. O óbito foi declarado pela equipa da VMER do Vale do Sousa. ‘Vitó’ - como era carinhosamente tratado - era de Vila Chã do Marão, Amarante.





“O cruzamento estava cortado com fitas da GNR e a mãe do jovem estava a gritar muito e a chorar. Tinha-lhe morrido o filho”, contou ao CM António Lemos, morador. Um amigo de ‘Vitó’ Meireles, que iria com ele comer uma francesinha a um estabelecimento da Lixa aberto durante a madrugada, ficou em estado de choque. A GNR fez perícias no local. O funeral será agendado no início da semana, após a autópsia.