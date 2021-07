Homem morre em despiste de mota em Vila Verde

Um motociclista, com cerca de 50 anos, morreu na madrugada deste domingo, após sofrer um violento despiste na EN101, em Prado S. Miguel, no concelho de Vila Verde.O alerta foi dado pelas 04h00. Ao local foram os Bombeiros Voluntários de Vila Verde e uma equipa do INEM. Apesar das manobras de reanimação, já nada foi possível fazer pelo homem e o óbito foi declarado no local. O corpo foi encaminhado para o Gabinete Médico-Legal de Braga, onde será autopsiado.