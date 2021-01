O despiste de uma viatura dumper, que estava a ser usada em trabalhos agrícolas, provocou na tarde desta quarta-feira uma vítima mortal e um ferido ligeiro, ambos trabalhadores.O acidente ocorreu em Vila Verde dos Francos, concelho de Alenquer, e o alerta foi dado pelas 14h40.Segundo explicou ao CM fonte do Proteção Civil, o despiste ocorreu num caminho de terra. No socorro foram mobilizados os bombeiros da Merceana, a viatura médica do INEM do hospital de Torres Vedras e a GNR.