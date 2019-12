Um homem, de 36 anos, morreu enquanto, alegadamente, fazia uma puxada ilegal de eletricidade no telhado de uma casa, no bairro da Cova da Moura, na Amadora, na sexta-feira à tarde.Estava acompanhado de um outro homem, que assistiu a tudo. Depois de ter sofrido um choque elétrico, ainda foi projetado.Não resistiu aos graves ferimentos que sofreu e morreu ainda no local. A PSP encontra-se a investigar os contornos desta morte.