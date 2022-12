Homem morre em rixa em café de Setúbal após agredir funcionária e cliente

Um homem sem-abrigo, com idade entre os 30 e os 40 anos, morreu na noite desta quarta-feira depois de uma rixa num café em Setúbal.O homem tinha o hábito de pedir comida no café que não cobrava pelas refeições, no entanto esta quarta-feira a funcionária recusou-se a fazê-lo, tendo o sem-abrigo agredido a mulher.Outros dois homens imobilizaram o sem-abrigo no chão e deitaram-se em cima dela para que parasse com as agressões, sem saberem que tinha uma faca no bolso. Um dos clientes acabou esfaqueado, mas já teve alta hospitalar.O sem-abrigo acabou por morrer no local. As causas da morte ainda não são conhecidas, uma vez que o homem não foi esfaqueado nem tinha marcas de agressões, acreditando-se que tenha morrido por asfixia.