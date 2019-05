Homem morre esmagado por trator em Fafe

Um homem, de 70 anos, morreu este domingo esmagado pelo trator em que seguia num campo agrícola na travessa da Ponte Nova, em Golães, Fafe.A vítima estava a realizar trabalhos agrícolas quando o trator se despistou, deixando-a presa por baixo da viatura.O alerta foi dado pelas 18h10, por familiares que se aperceberam do aparatoso acidente.Foram os Bombeiros de Fafe que removeram o corpo de baixo do trator.O óbito foi declarado no local e o corpo transportado para o Instituto de Medicina Legal de Guimarães.A GNR investiga o caso.