Um homem, com cerca de 60 anos, morreu, esta quarta-feira de manhã, na sequência de uma queda, num esporão, em Ovar.A vítima entrou em paragem cardiorrespiratória e estiveram a fazer manobras de reanimação.O alerta foi dado, cerca das 10h00, para os Bombeiros Esmoriz, para uma queda nas rochas do esporão da praia de Esmoriz.A equipa da viatura médica de emergência e reanimação foi acionada. A Polícia Marítima do Porto foi chamada.