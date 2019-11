O dono de uma loja de conveniência que foi atingido a tiro numa perna e pé, sábado à noite, por assaltantes, em Sacavém, concelho de Loures, teve o pé amputado em função dos ferimentos sofridos, apurou oO homem, de 43 anos, permanece internado no hospital.O assalto à loja de conveniência Bazar ocorreu na hora de fecho e já depois de o proprietário ter guardado a caixa com o apuro do dia. Três homens com uma caçadeira ameaçaram o homem, que estaria sozinho.O lojista terá resistido e um dos assaltantes atingiu-o na perna e pé com um disparo a curta distância de caçadeira. Fugiram num carro, que foi recuperado pela PSP e onde foi encontrada a arma.