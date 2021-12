Homem parte as costelas a mulher e droga-a para evitar fuga

A GNR deteve um homem de 40 anos, de nacionalidade espanhola, por violência doméstica sobre a companheira, portuguesa e dez anos mais nova, em Penafiel.Num dos mais recentes episódios de agressão, a vítima ficou com várias costelas partidas. Refugiou-se em casa de familiares, mas não resistiu às ameaças e voltou à habitação que partilhava com o agressor. Para evitar que a mulher fugisse de novo, o suspeito drogava-a com medicamentos ansiolíticos. A GNR foi chamada e deteve-o. Fica com pulseira eletrónica e proibido de se aproximar a 500 metros da companheira.Levado a tribunal, o arguido mantém-se em liberdade, embora não possa também contactar os pais da vítima ou outras testemunhas.