Homem parte as duas pernas ao cair na cascata do Tahiti no Gerês

Um homem de cerca de 50 anos partiu este domingo as duas pernas, ao cair de uma altura de mais de oito metros, na cascata do Tahiti, no Parque nacional da Peneda-Gerês.

O homem, que estaria de férias na zona do Gerês, realizava um percurso por algumas cascatas da serra, tendo sofrido o acidente naquela que é uma das mais conhecidas e que se situa na freguesia de Vilar da Veiga.

Para o local foram mobilizados os Bombeiros Voluntários de Terras de Bouro, a Cruz Vermelha de Rio Caldo, a VMER de Braga, assim como elementos da GNR, do Grupo de Busca e resgate em Montanha.

A vítima, que sofreu ferimentos graves, foi transportada para o Hospital de Braga, onde continua internada.