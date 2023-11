Três meses após descobrir que a mulher o tinha traído com outro homem, o proprietário de um café no concelho da Batalha regou com gasolina uma caravana estacionada junto ao estaleiro de construção civil do amante, causando prejuízos que ultrapassam os 100 mil euros. O incêndio destruiu vários carros, causou danos no pavilhão e feriu um cão que acabou por morrer. O alegado incendiário foi detido pela Polícia Judiciária de Leiria e está proibido de se aproximar da vítima.





Para atear o incêndio, na madrugada de 17 de outubro, o comerciante espalhou combustível numa caravana e as chamas rapidamente se propagaram a pelo menos três carros, a botijas de gás e ao portão do pavilhão, para além das oliveiras que estão do lado de fora do muro. Toda a ação ficou gravada no sistema de videovigilância, em que se vê a chegada e a movimentação do suspeito, tendo as imagens sido entregues às autoridades. Segundo apurou o, desde agosto que o homem persegue, injuria e ameaça a vítima, por ter mantido durante algum tempo um relacionamento amoroso com a sua mulher. O incêndio ocorreu um dia após regressar de férias com a caravana, que é de um familiar e onde ainda tinha bens pessoais.

Um dos cães de guarda do estaleiro, situado no Perulhal, ficou ferido num olho durante o incêndio, perdeu a visão e morreu.





O CM sabe que o dono do estaleiro, que é casado, apresentou várias queixas na GNR da Batalha contra o suspeito, que só agora foi detido.





Em comunicado, a Polícia Judiciária aponta “motivos passionais” como móbil do crime. O suspeito está indiciado de incêndio doloso.