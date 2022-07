Homem pega fogo a mata em Viana do Castelo revoltado com falta de limpeza

A PJ de Braga deteve um pedreiro, de 62 anos, suspeito de ter ateado um incêndio em Barroselas, no passado dia 13, revoltado com a falta de limpeza das bouças junto à sua propriedade.O fogo começou cerca das 21h00, junto a uma empresa, numa zona próxima de habitações.

"O incêndio consumiu cerca de 2 hectares de área florestal, constituída principalmente por espécies arbustivas e arbóreas", lê-se no comunicado da autoridade, acrescentando que, "face às condições atmosféricas registadas naquele momento, em que se conjugavam altas temperaturas com um grau de humidade baixo, aliado à disponibilidade de combustível, o incêndio evoluiu e ampliou o seu perímetro rapidamente, colocando em sério risco as instalações industriais de uma empresa de alumínios, várias habitações e as manchas florestais situadas nas proximidades".



De acordo com a nota, o suspeito, detido esta quarta-feira, terá atuado com recurso a chama direta e com o intuito de proceder à limpeza, pelo fogo, de terrenos e caminhos.

O homem vai ser presente esta quinta-feira à autoridade judiciária competente para aplicação de medidas de coação.