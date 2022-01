Um homem, de 61 anos, foi detido em flagrante por inspetores da Polícia Judiciária de Évora por ter ficheiros de pornografia que mostram crianças com menos de 14 anos.Segundo revelou esta terça-feira a PJ, o suspeito foi apanhado após uma investigação, no concelho de Montemor-o-Novo, na qual foram recolhidas provas de que este armazenava e partilhava fotos e vídeos com menores há pelo menos dois anos.A PJ apreendeu vários ficheiros, que vão agora ser analisados.