Um homem, de 58 anos, foi preso esta quarta-feira em Sintra pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas (Niave) da GNR de Lisboa, por violência doméstica contra a ex-mulher.Separado há quatro anos, o detido, nunca se conformou com um novo relacionamento da antiga companheira. Fazia-lhe telefonemas e escrevia-lhe cartas e emails com ameaças de morte. É esta quinta-feira presente a tribunal para conhecer as medidas de coação.