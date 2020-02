Homem preso por bater em enteado com pé de cabra

Um homem, de 51 anos, foi travado por dois inspetores da Polícia Judiciária (PJ) quando espancava brutalmente, com um pé de cabra, o próprio enteado numa rua de Odivelas. A vítima, com 36 anos, ainda está internado com lesões graves na cabeça.

O violento ataque ocorreu na quarta-feira à tarde. Dois inspetores da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime (UN3CT) da PJ, que estavam em Odivelas no âmbito de uma investigação, aperceberam-se da situação de violência.

De imediato correram várias dezenas de metros e gritaram para que o homem parasse de atingir o enteado com o pé de cabra.

Ao que o CM apurou, o jovem sofreu vários golpes, sobretudo na zona da cabeça, onde apresentava as lesões de maior gravidade.

O agressor mesmo na presença das autoridades, não parou de arremessar o objeto contundente contra o enteado, que já estava desfalecido. Os dois inspetores tiveram, por isso, de recorrer à força para manietar o homem e, assim, conseguir prendê-lo.

Em comunicado, a Polícia Judiciária refere apenas que na origem do violento episódio estiveram desavenças familiares entre padrasto e enteado.

Presente a um juiz de instrução criminal, o homem recolheu em prisão preventiva. A vítima, por seu turno, ainda se mantém internada no Hospital Beatriz Ângelo, em Loures.

A PJ, que apreendeu o pé de cabra, deve continuar a investigação deste crime de homicídio na forma tentada.