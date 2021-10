Um homem de 36 anos foi preso pelo Núcleo de Investigação e Apoio a Vítimas Específicas, da GNR de Lisboa, horas depois de ter deixado a mulher, de 37, inconsciente com um empurrão contra a parede.O ataque, ocorrido no domingo, culminou dois anos de violência doméstica.A vítima foi internada e o agressor detido, na Malveira, Mafra.Ficou sujeito a proibição de contactos, com vigilância eletrónica.