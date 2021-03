Homem preso por incendiar duas casas em Loures

Um homem, de 60 anos, desempregado e alcoólico, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa por ter ateado um incêndio no quarto da casa onde residia, numa aldeia do concelho de Loures, vindo as chamas depois a destruir esta e a habitação contígua, onde residia a própria namorada.



O crime de incêndio urbano foi cometido na tarde de 5 de março. Após uma discussão por motivos fúteis com a companheira, e depois de várias ameaças de que lhe incendiava a habitação, o homem pegou numa vela com o pavio aceso e atirou-a para a cama do seu quarto. As chamas chegaram a um monte de roupa e não demoraram a estender-se a toda a casa do incendiário, passando depois à habitação ao lado. Apesar da intervenção dos bombeiros, ficaram inabitáveis. O homem teve de receber tratamento hospitalar devido a inalação de fumos e, no dia seguinte, foi preso pela PJ. Confessou o crime. Já está em prisão preventiva.



