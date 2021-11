Homem preso por roubo armado a surfistas em Lisboa

A Polícia Judiciária deteve um dos quatro ladrões que em junho roubaram três surfistas que se perderam em Lisboa quando regressavam a casa, na Lourinhã, e pararam em Alvalade para ativar o GPS.Na altura, o gang armado obrigou as vítimas a sair do carro alugado em que seguiam e fugiu com tudo o que estava no interior, num valor superior a 30 mil euros.