A PSP de Sintra prendeu um homem que, na companhia de dois amigos, roubou os telemóveis a outros dois homens, com ameaça de faca. Após o assalto, enviou mensagens de morte a uma das vítimas através das redes sociais.





Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, as vítimas foram atraídas pelos suspeitos, no dia 30 de janeiro, a um prédio na Tapada das Mercês, concelho de Sintra. Vítimas e suspeitos combinaram encontrar-se para que o agora detido desbloqueasse um telemóvel. Ameaçados com recurso a facas, os dois homens foram forçados a dar o código de desbloqueio dos telemóveis e forçados a entrar num prédio. As ameaças a uma das vítimas, através da rede social Instagram, surgiram dias depois. A PSP recebeu a queixa e prendeu um dos autores do crime. Ficou em prisão preventiva.