Homem procurado pela polícia após esfaquear namorada em Famalicão

Discussão acabou em ataque violento com objeto cortante.

Por L.R. | 08:47

Uma discussão acabou com uma mulher repetidamente agredida pelo namorado com um objeto cortante, na tarde de terça-feira, no interior do bar ‘Sempre Kontigo’, em Pedome, Famalicão. O agressor fugiu do local e continua a monte, a ser procurado pelas autoridades.



Os amigos da vítima admitiram que na origem da violenta agressão podem estar ciúmes. O agressor, que trabalhava no bar em part-time, trancou a vítima no bar e depois disse ao patrão ter assassinado a namorada.



A vítima foi encontrada com ferimentos graves e foi hospitalizada. A PJ investiga.