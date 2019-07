A investigação da GNR começou após terem sido publicadas fotografias de plantas de canábis em redes sociais.Os militares foram a casa do suspeito, em Valpaços, e detiveram o homem, de 49 anos, por cultivo de estupefacientes.Os militares encontraram as plantas de canábis na habitação e verificaram que o suspeito cultivava o produto no quintal da residência e perto de um armazém, também propriedade do mesmo indivíduo.