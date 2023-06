Homem que esfaqueou motorista de TVDE em Sintra entregou-se às autoridades

Um homem de 24 anos foi detido, na quinta-feira, após comparecer na esquadra de Massamá, em Sintra, distrito de Lisboa, onde confessou ter esfaqueado um motorista de TVDE no dia anterior, anunciou hoje a PSP.

Suspeito de ofensas à integridade física grave, o homem estava a viajar como passageiro de uma viatura de TVDE (transporte individual e remunerado de passageiros em veículos descaracterizados), na quarta-feira, 31 de maio, e desentendeu-se com o motorista durante o percurso, acabando por o agredir e fugir do local, indicou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Os desentendimentos verificaram-se na sequência de uma discussão pelo caminho tomado pelo motorista com o qual o suspeito não concordou, tendo o motorista, um homem com 49 anos, solicitado que o mesmo abandonasse a viatura", indicou a polícia, em comunicado.

Em resposta, o jovem "empunhou uma faca" e avançou na direção do motorista, desferindo-lhe diversos golpes dos quais resultaram ferimentos na zona da orelha, abdominal e dorsal, informou esta força policial.

"Não satisfeito com as lesões produzidas, o suspeito continuou as suas investidas, momento em que foi filmado por testemunhas no local. Com o aproximar de outros cidadãos, o suspeito acabou por fugir", referiu a PSP.

No dia seguinte à agressão, com a investigação policial em curso, o jovem compareceu na esquadra de Massamá, "confessando ser o autor do crime", pelo que acabou por ser detido, através do cumprimento de mandado emitido por autoridade de polícia criminal.

"Do conjunto de diligências realizadas, face à prova produzida, o suspeito encontra-se fortemente indiciado pela prática do crime de ofensas à integridade física qualificada, do qual foi vítima outro homem de 49 anos", adiantou a polícia.

Presente a 1.º interrogatório judicial, o detido ficou sujeito à medida de coação de apresentações semanais na esquadra da sua área de residência, de acordo com a PSP.