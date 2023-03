Abdul Bashir terá planeado o crime ao pormenor. Foi para a aula de Português no Centro Ismaili, em Lisboa, armado com uma faca de grandes dimensões. Já há alguns dias que mostrava desentendimentos com os voluntários do centro, apresentando cada vez mais uma personalidade perturbada. Tinha a mania de perseguição e dava mostras de agressividade.









