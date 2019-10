Homem que matou em jogo de sueca confessa crimes

"Peço desculpa às vítimas e às famílias. Estou muito arrependido e envergonhado pelo que fiz. Nunca tive intenção de matar e só agi para me defender", afirmou esta quinta-feira em tribunal Paulo Clemente, o arguido de 48 anos acusado de matar Luís Matos e ferir outros quatro homens num torneio de sueca, na Associação Recreativa e Cultural de Tuizendes, Vila Real, a 23 de dezembro do ano passado. O empresário de 48 anos, que está em prisão preventiva, confessou os crimes.O arguido terá iniciado uma discussão com outros jogadores devido ao barulho. "Era um grupo que não conhecia e tratou-me mal, com insultos e gestos a simular que me iriam cortar o pescoço", referiu.Paulo Clemente disse que se sentiu ofendido e que, com medo, foi buscar as duas armas (um revólver e uma pistola) que tinha na viatura. Voltou ao local por estar "desnorteado" e para defender outros jogadores que também estavam a ser ameaçados. Alega que tinha sido agarrado por Luís Matos - a vítima mortal - e que, após conseguir libertar-se, efetuou o primeiro disparo, que atingiu no abdómen o homem de 50 anos, que morreu no local."Fui buscar as armas, mas sem intenção de matar; só queria estar preparado para me defender se houvesse uma situação dramática", contou ao coletivo de juízes.Um dos feridos tem ainda uma bala alojada no fémur e necessita de cuidados médicos. Paulo Clemente está acusado de homicídio qualificado, quatro tentativas de homicídio, ameaça agravada e detenção de arma proibida.