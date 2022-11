Há seis anos, Dinai Alves Gomes matou três mulheres à pancada e atirou os cadáveres para uma fossa sética no canil onde trabalhava, em Tires, no concelho de Cascais.



Os corpos de Michele Ferreira, Lidiana Santana e Thayane Dias só foram encontrados quase sete meses depois do crime, já o homicida, hoje na casa dos 40 anos, voltara para Minas Gerais, no Brasil, de onde é natural.









