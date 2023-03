Um homem, de 58 anos, ficou gravemente ferido após sofrer queimaduras com ácido numa fábrica têxtil em Rebordões, Santo Tirso. A vítima foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.Trata-se de um acidente de trabalho em que o homem escorregou e caiu por cima do ácido. Ficou com 40% do corpo queimado com queimaduras de primeiro e segundo grau. O alerta foi dado por volta das 20h30 e no local estiveram os Bombeiros tirsenses e a equipa de emergência médica.