Homem rapta jovem para a violar em Coimbra

Segundo a acusação, Rafael "desapertou as calças" da rapariga de 24 anos.

Por M.F. | 09:07

Um homem de 31 anos começou esta quinta-feira a ser julgado no Tribunal de Coimbra.



É acusado de três crimes: coação sexual, rapto e violação. Foi ouvido durante hora e meia à porta fechada.



O caso remonta à madrugada de 9 de junho do ano passado, à saída de uma discoteca em que a vítima e o agressor se conheceram e trocaram beijos.



Uma vez que a vítima tentou travar os avanços, o predador ficou agressivo e violento e forçou-a a ir para casa dele, onde lhe rasgou as roupas e a violou.