Homem rouba internet ao Instituto Politécnico de Setúbal para gerir negócios online

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um funcionário do Instituto Politécnico de Setúbal (IPS), denunciado pela entidade patronal por roubar eletricidade e internet para gerir um negócio de criptomoedas (moeda sem existência física, e que é usada em negócios online), em proveito próprio.Entre a queixa do IPS, feita na semana passada, e a detenção do suspeito, um funcionário de manutenção elétrica com cerca de 30 anos, passaram 24 horas. Ao que oapurou, os superiores hierárquicos do homem aperceberam-se de uma estrutura com oito equipamentos informáticos, alimentados por três routers (fornecedores de sinal de internet), escondidos por uma calha metálica, e que funcionavam a 4 metros de altura. Após a denúncia do IPS, a PJ esteve no campus, na localidade de Estefanilha, junto a Setúbal. O suspeito foi alvo de buscas, o que levou os inspetores a descobrir o esquema ilegal.