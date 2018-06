Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Homem sequestra e rouba mariscador

Cúmplice já tinha sido preso pela Polícia Judiciária no fim de maio e colocado em prisão preventiva.

Por Miguel Curado | 08:32

A PJ de Setúbal prendeu um homem de 48 anos, por coautoria no sequestro e roubo de um mariscador, no Barreiro. Presente a juiz, saiu em liberdade com Termo de Identidade e Residência.



O cúmplice já tinha sido preso pela Polícia Judiciária no fim de maio e colocado em prisão preventiva.



O CM apurou que os investigadores reuniram prova para incriminar os dois suspeitos no rapto com sequestro do mariscador no Barreiro – a quem roubaram quatro mil euros – e em mais seis roubos com arma de fogo a outros mariscadores nos concelhos do Barreiro, Montijo e Alcochete.



Estes sete crimes ocorreram entre 11 e 19 de agosto do ano passado.



A PJ de Setúbal prossegue as investigações.