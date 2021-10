Um homem viveu, na quarta-feira, um verdadeiro terror ao ser agredido e sequestrado durante cinco horas. Dormia numa autocaravana, no Porto, quando foi abordado por dois assaltantes.Foi agredido com um golpe de mata-leão, manietado e metido na traseira da autocaravana. Seguiram depois na viatura até Santo Tirso.Levantaram dinheiro em multibancos, forçaram-no com sevícias a dar o código do cartão e compraram dois telemóveis de 2 mil €. Um dos ladrões, de 31 anos, foi detido pela PJ.