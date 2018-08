Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Detido homem suspeito de atear fogo em Serpa

Arguido tem 54 anos e é trabalhador rural.

Por Lusa | 12:00

Um homem de 54 anos, com antecedentes criminais pelos crimes de furto e incêndio florestal, foi detido pela Polícia Judiciária (PJ) por suspeitas de ter provocado, de forma intencional, um fogo no concelho de Serpa, distrito de Beja.



Em comunicado enviado esta quinta-feira à agência Lusa, a PJ indicou que o fogo ocorreu no dia 28 de julho, ao final da tarde, na berma da Estrada Nacional (EN) 258, ao quilómetro 41,700, junto à barragem de Pedrogão.



A detenção, refere o comunicado, foi efetuada através da Diretoria do Sul da PJ por existirem "fortes indícios" de o homem "ter ateado, por ignição direta, um incêndio à vegetação existente, constituída por pasto rasteiro, seco e de fácil combustão".



A Judiciária assinalou que as "elevadas temperaturas, baixo teor de humidade e vento, aliados às matérias combustíveis ali existentes, eram suscetíveis de contribuir para propagar de forma intensa o incêndio", mas frisou que o fogo só não teve "fatais e graves consequências" devido "à pronta intervenção dos bombeiros".



Segundo a PJ, o detido, trabalhador rural, natural de Serpa, com antecedentes criminais pelos crimes de furto e incêndio florestal e com pena suspensa por ter sido condenado por aquele ilícito, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de eventuais medidas de coação.