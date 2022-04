Um homem de 46 anos, suspeito, segundo a PSP, de “violência física, psicológica e social” à mulher, de 44, tinha em casa um arsenal: uma pistola de calibre reservado às forças de segurança e militares (9 mm), 50 munições, sabre, catana, faca karambit, seis facas de arremesso e dois bastões de artes marciais. Foi tudo apreendido pela PSP de Lisboa numa investigação “urgente”. O relacionamento do casal “durava há cerca de 15 anos com vários episódios de ciúme extremo por parte do suspeito, que envolveram ameaças a terceiros, amigos ou conhecidos da vítima”. A violência escalou com o homem a ameaçar a vítima com a pistola. Ficou em liberdade.