Homem suspeito de vários furtos e roubos em Olhão fica em prisão preventiva

Um homem, de 35 anos, foi detido esta sexta-feira pela PSP de Faro, pela prática de crimes de furto qualificado e roubos.O suspeito arrombou uma habitação e furtou "equipamento avaliado em cerca de 1200 euros", refere nota da PSP.Após investigação das autoridades foi "possível obter prova para relacionar o suspeito com a autoria de cinco ocorrências de furto no interior de uma residência, dois furtos no interior de um estabelecimento, dois roubos e um furto de viatura".O suspeito foi presente à Autoridade Judiciária, esta sexta-feira, e foi-lhe aplicada a medida de coação de prisão preventiva.