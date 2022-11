Perante as ameaças, a vítima ligou para a PSP. Quando a patrulha chegou ao local, foi recebida com injúrias, com murros e pontapés. Um polícia acabou por necessitar de receber tratamento hospitalar. O agressor acabou detido.



Inconformado com o final da relação amorosa, o jovem, de 21 anos, deslocou-se à casa do ex-namorado, num prédio na Rua de Camões, no Porto. Começou por pontapear a porta com violência, exigindo entrar na casa.Perante as ameaças, a vítima ligou para a PSP. Quando a patrulha chegou ao local, foi recebida com injúrias, com murros e pontapés. Um polícia acabou por necessitar de receber tratamento hospitalar. O agressor acabou detido.

Tudo aconteceu às 18h20 de quinta-feira. O agressor dirigiu-se à habitação onde chegou a viver com o ex-namorado, mas na qual este vive atualmente com um novo companheiro. No local, os agentes tentaram acalmá-lo, convencendo-o a sair do prédio, mas aquele não aceitou, reagindo com violência.





Esta não foi a primeira vez que as autoridades foram chamadas àquela morada. Já há cerca de um ano, a PSP tinha sido chamada ao local por suspeitas de violência doméstica entre os agora ex-namorados. O suspeito foi notificado para comparecer em tribunal.