Homem usava câmaras e GPS para vigiar mulher

Um terror que durou sete anos. Uma mulher foi agredida, humilhada e vigiada, com câmaras em casa e localizadores GPS em dois carros pelo marido, um homem de 34 anos que foi detido pela PSP de Cascais. A vítima e dois filhos menores foram para uma casa-abrigo. O agressor, presente a juiz, foi libertado com proibição, vigiado por meios eletrónicos, de se aproximar da mulher.Segundo apurou o, o homem estava já referenciado pelas autoridades por importunação sexual e furto de componentes automóveis. Mas não haveria denúncias por violência doméstica. De acordo com o Ministério Público, "desde pelo menos o ano de 2012, que o arguido agride física e psicologicamente a mulher e na presença dos filhos do casal, molestando-a fisicamente, dirigindo-lhe palavras ofensivas da sua honra e consideração, ameaçando-a de morte".A vítima tinha a vida toda vigiada pelo marido - começaram a namorar em 1999 e casaram em 2005, tendo dois filhos menores - que instalou "duas câmaras funcionais no interior do domicílio comum e um dispositivo funcional de geolocalização nos dois veículos do casal para registar e controlar os movimentos da vítima", refere o MP. A PSP de Cascais, em cinco buscas em Alcabideche, apreendeu o material informático usado nos crimes e telemóveis.O calvário da vítima agravou-se "nos últimos meses". Numa ocasião, um filho que a tentou defender quando era agredida foi "atingido com uma pancada desferida com a mão aberta". O agressor está proibido de contactar "por qualquer meio" com a vítima, e de se deslocar e permanecer na residência e junto local de trabalho dela.