Um homem, de 32 anos, pediu ajuda a um amigo, de 34, para ajustar contas com um rapaz, de 17, por considerar que este queria roubar a namorada ao enteado. A vítima foi alvo de uma emboscada numa localidade da freguesia de Almargem do Bispo, Sintra, e atingida na cabeça com um bloco de mármore.O crime ocorreu ao final da noite de 16 de setembro de 2021 e a Polícia Judiciária de Lisboa anunciou esta a detenção dos suspeitos - ambos com ficha policial por agressões.