Um homem, de 43 anos, foi detido por violência doméstica na Charneca de Caparica, em Almada. O agressor infligiu maus-tratos verbais e psicológicos durante a relação com a agora ex-companheira, de 41 anos. A GNR apreendeu ainda uma arma de fogo e oito munições durante as diligências. O suspeito foi presente ao Tribunal Judicial do Seixal onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de termo de identidade e residência, proibição de contacto e aproximação da vítima.Já em Chaves, um homem, de 55 anos, foi detido pelo mesmo crime. À chegada da GNR, dirigia ameaças de morte à companheira, de 66 anos. Ficou com termo de identidade e residência.