A PJ de Aveiro deteve dois homens, de 20 e 29 anos, por terem ateado dois incêndios na vegetação junto à Ecopista do Vouga, entre Albergaria-a-Velha e Sever do Vouga, no dia 3, através de chama direta.O alerta de populares e a rápida intervenção dos bombeiros evitaram danos maiores.