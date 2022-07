PJ detém homem suspeito de atear dois incêndios em Tábua

A Polícia Judiciária deteve um homem, de 49 anos, suspeito de atear dois incêndios florestais no concelho de Tábua.Os factos remontam ao dia três de julho, quando o suspeito, servente de pedreiro, terá ateado dois fogos, com recurso a chama direta, em "terrenos incultos, povoados com fenos secos, matos, giestas e silvas", na freguesia de Midões.De acordo com um comunicado da PJ, os incêndios "teriam proporções mais gravosas caso não tivesse havido uma rápida intervenção dos populares e dos meios de combate".O detido vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.