Homicida acusado de dois crimes em Vila Real

Diamantino Dinis matou a tiro de caçadeira o primo em Lamas de Olo.

08:23

Diamantino Dinis, de 68 anos, matou, após discussão, a tiro de caçadeira, o primo, Emílio Dinis, de 42, na noite de 31 de dezembro do ano passado, em Lamas de Olo, Vila Real.



Foi agora acusado de homicídio qualificado e coação agravada.



Segundo a Procuradoria- -Geral Distrital do Porto, o arguido aproximou-se da carrinha da vítima, que estava ao volante, e disparou para o rosto.



Antes, no trajeto até ao veículo, disse a um vizinho que o matava quando este procurava acalmá-lo. Está em prisão preventiva.