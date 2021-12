Homicida de Almada fica em prisão preventiva

Ficou em prisão preventiva o homem que na manhã do dia de Natal matou Samir Landim no Bairro das Terras da Costa, Almada. O suspeito, que se entregou à Polícia Judiciária de Setúbal no dia seguinte ao crime, foi esta segunda-feira presente no Tribunal de Almada para primeiro interrogatório e o juiz aplicou a medida de coação mais grave.













O homicida, de 27 anos e conhecido por ‘Di’ Varela, confessou o crime e as provas recolhidas pela PJ confirmaram ser este o suspeito que procuravam.