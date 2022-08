O homem que assassinou à facada a companheira grávida já se contra no Tribunal do Barreiro para ser ouvido.



O crime aconteceu na terça-feira, porém as autoridades descobriram o corpo da vítima, Denise Rosa, de 37 anos, após o homicida ter revelado o sucedido na sua conta do Facebook.



Denise, que estava grávida de oito meses de uma menina, apresentava vários golpes pelo corpo, principalmente na zona da barriga.



Em atualização