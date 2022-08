Mulher grávida de oito meses assassinada pelo marido no Barreiro

Uma mulher grávida de oito meses foi assassinada pelo marido no Barreiro. A vítima de 37 anos tinha vários golpes pelo corpo, e principalmente na zona da barriga.O suspeito cabo-verdiano foi agora detido no aeroporto de Lisboa pela Polícia Judiciária de Setúbal, quando tentava fugir do país.O homem anunciou o crime na sua conta do Facebook, sendo que a apagou momentos depois.Segundo apurou o, a família deu o alerta para a PSP na madrugada desta quinta-feira, sendo que temia que a mulher fosse assassinada pelo marido após a reação do agressor nas redes sociais.Depois do contacto, as autoridades encontraram o corpo, tendo a VMER do INEM confirmado óbito.O homem vai ser ouvido na sexta-feira no Tribunal do Barreiro.Em atualização